Уровень информационной безопасности в Орле повысят

Целевую госпрограмму в регионе меняют буквально на ходу.



Правительство Орловской области в очередной раз изменило параметры государственной программы «Развитие информационного общества». Она взяла старт в 2020 году, однако на фоне осложнения геополитической ситуации события развиваются настолько стремительно, что на ходу приходится корректировать цели, задачи и объемы финансирования. Последние даже в обновленном формате «носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта бюджета на соответствующий год и плановый период».

Согласно новой версии программы, общий объем средств, предусмотренных на ее реализацию, составит 1,967 миллиарда рублей, в том числе средства областного бюджета – 1,55 миллиарда, средства федерального бюджета – 417,689 миллиона рублей. Программой предусмотрена автоматизация приоритетных видов регионального государственного контроля и надзора – для внедрения риск-ориентированного подхода к проверкам бизнеса. Предполагается и формирование ИТ-инфраструктуры в государственных и муниципальных образовательных организациях.

Одной из главных задач в текущих условиях становится повышение уровня информационной безопасности. Решать ее собираются за счет целого ряда мероприятий, в том числе за счет обеспечения отдельных органов исполнительной государственной власти «современной материально-технической базой в области информационных и телекоммуникационных технологий». Предстоит решить задачу полной автоматизация процессов и процедур документационного обеспечения в органах власти. Программой предусмотрено создание защищенного контура сети передачи данных органов власти и локальной вычислительной сети администрации Орловской области.

Кроме того, запланировано обеспечение рабочих мест чиновников отечественными антивирусными программами, сертифицированными ФСТЭК и ФСБ России. Кстати, планом мероприятий предусмотрена закупка органами исполнительной власти и местного самоуправления преимущественно отечественного программного обеспечения. Охват комплексной системой защиты информации всех органов власти в Орловской области должен стать максимальным. Также предусмотрено увеличение затрат на развитие «сквозных» цифровых технологий компаниями, зарегистрированными на территории региона.

ИА «Орелград»