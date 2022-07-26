В Орле до 1 августа ограничат движение по нескольким улицам

Ограничения связаны с необходимостью проведения ремонтных работ.

В областной столице до 1 августа будет ограничено движение транспорта по некоторым дорогам. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Это связано с демонтажом аварийных элементов обустройства автомобильных дорог. Ограничение начинает действовать с сегодняшнего дня.

«До 1 августа будет временно ограничено движение транспортных средств по следующим адресам:

ул. Комсомольская, 64/2;

— ул. Октябрьская, 60;

— ул. 60-летия Октября (мужской монастырь)», — сообщили в мэрии.

ИА «Орелград»