В Орле до 1 августа ограничат движение по нескольким улицам

26.7.2022 | 17:43 Новости, Общество

Ограничения связаны с необходимостью проведения ремонтных работ.

В областной столице до 1 августа будет ограничено движение транспорта по некоторым дорогам. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Это связано с демонтажом аварийных элементов обустройства автомобильных дорог. Ограничение начинает действовать с сегодняшнего дня.

«До 1 августа будет временно ограничено движение транспортных средств по следующим адресам:

  • ул. Комсомольская, 64/2;
  • — ул. Октябрьская, 60;
  • — ул. 60-летия Октября (мужской монастырь)», — сообщили в мэрии.

ИА «Орелград»

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