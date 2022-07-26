В Орле инвалиду пришлось судиться с чиновниками из-за протеза

Мужчине выплатили смехотворную компенсацию.



В Орле суд вынес решение по гражданскому делу, возбужденному против Орловского регионального отделения Фонда социального страхования РФ. Местный житель просил о возмещении расходов по приобретению технического средства реабилитации (ТСР). Как следует из материалов, мужчина является инвалидом второй группы по общему заболеванию. В соответствии с индивидуальной программой реабилитации врачи рекомендовали ему конкретный протез бедра.

В начале года мужчина заключил с ИП договор на изготовление протеза. Услуга оказалась дорогостоящей — стоимость изделия составила 1,9 миллиона рублей. Покупатель сам оплатил товар, а затем обратился в соцстрах с заявлением о выплате ему компенсации в размере стоимости приобретенного им технического средства реабилитации. Спустя месяц компенсацию ему выплатили в размере… чуть более 98 тысяч рублей. В остальной части соцстрах отказал в возмещении в связи с тем, что «размер компенсации определяется по результатам последней по времени осуществления закупки TCP».

Истец полагал, что чиновники неправомерно выплатили ему компенсацию в меньшем размере. Он несколько раз уточнял исковые требования и остановился на сумме иска в 1,53 миллиона рублей. Представитель соцстраха просила отказать в удовлетворении исковых требований. По ее мнению, компенсация выплачивается в размере «не более размера стоимости однородного технического средства реабилитации». Соцстрах сослался на последнюю, на дату обращения инвалида за компенсацией, завершенную процедуру закупки, в рамках которой приобретение протеза бедра обошлось в 98 тысяч рублей.

Однако суд указал на то, что протез протезу – рознь. Не случайно же ТСР изготавливают для каждого человека по его индивидуальным особенностям и потребностям. Вот и в данном случае купленный ранее соцстрахом протез для другого инвалида оказался по своим техническим характеристикам очень далек от того протеза, который истцу по данному процессу пришлось приобретать самостоятельно. Это все равно, что сравнивать велосипед с дорогостоящей иномаркой. Вроде как и на том, и на другом можно куда-то доехать, но приравнять их по другим параметрам при этом крайне сложно.

Однако в рамках процесса судья сравнил спецификации на ТСР и нашел другой госконтракт на закупку действительно похожего протеза. Его стоимость превышала 1,6 миллиона рублей. Ответчик не опроверг доводы истца о том, что тот имеет право получить компенсацию за максимально приближенный по своим техническим характеристикам и стоимости протез, исходя из цены TCP, предусмотренной выявленным судом госконтрактом. В связи с этим суд пришел к выводу, что компенсация, выплаченная истцу в размере чуть более 98 тысяч рублей, не является незаконной, но при этом истец имеет право на получение компенсации в заявленном им размере 1,53 миллиона рублей. Исковые требования были удовлетворены в полном объеме.

ИА «Орелград»