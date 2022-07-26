В Орловской области зарплаты выросли почти в 1,5 раза

26.7.2022 | 13:28 Важное, Новости, Экономика

Значительный рост заработка зафиксирован в сфере услуг.


Орелстат обнародовал оперативные данные о заработной плате граждан, работающих на крупных, средних, некоммерческих и малых предприятиях и организациях Орловской области по итогам мая 2022 года. Сообщается, что средняя номинальная зарплата за указанный период составила 39 518 рублей. По сравнению с апрелем 2022 года она увеличилась на 3,4 процента, а по сравнению с маем предыдущего года выросла на 13,9 процента. Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в мае 2022 года снизилась по сравнению с маем 2021 года на 4 процента.

Наибольший рост номинальной средней заработной платы по сравнению с маем 2021 года зафиксирован в сфере оказания так называемых прочих видов услуг – он составил 143,9 процента, то есть номинально заработок в указанной сфере за год вырос почти в полтора раза. На втором месте по темпам увеличения номинальной зарплаты находятся предприятия сферы водоснабжения и утилизации отходов. Работники этой сферы зарабатывают на 33,1 процента больше, чем годом ранее.

В сфере операций с недвижимостью номинальные зарплаты по сравнению с прошлогодним маем выросли на 21,3 процента, в сельском хозяйстве – на 21,2 процента, в строительстве – на 19,3 процента, в гостиничном бизнесе – на 17,2 процента, в розничной торговле – на 16,6 процента, в финансовой и страховой деятельности – на 15,9 процента. Наименьший рост номинальной зарплаты зарегистрирован в сфере научной деятельности, он составил всего 0,8 процента.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2022 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования