В Орловской области зарплаты выросли почти в 1,5 раза

Значительный рост заработка зафиксирован в сфере услуг.



Орелстат обнародовал оперативные данные о заработной плате граждан, работающих на крупных, средних, некоммерческих и малых предприятиях и организациях Орловской области по итогам мая 2022 года. Сообщается, что средняя номинальная зарплата за указанный период составила 39 518 рублей. По сравнению с апрелем 2022 года она увеличилась на 3,4 процента, а по сравнению с маем предыдущего года выросла на 13,9 процента. Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в мае 2022 года снизилась по сравнению с маем 2021 года на 4 процента.

Наибольший рост номинальной средней заработной платы по сравнению с маем 2021 года зафиксирован в сфере оказания так называемых прочих видов услуг – он составил 143,9 процента, то есть номинально заработок в указанной сфере за год вырос почти в полтора раза. На втором месте по темпам увеличения номинальной зарплаты находятся предприятия сферы водоснабжения и утилизации отходов. Работники этой сферы зарабатывают на 33,1 процента больше, чем годом ранее.

В сфере операций с недвижимостью номинальные зарплаты по сравнению с прошлогодним маем выросли на 21,3 процента, в сельском хозяйстве – на 21,2 процента, в строительстве – на 19,3 процента, в гостиничном бизнесе – на 17,2 процента, в розничной торговле – на 16,6 процента, в финансовой и страховой деятельности – на 15,9 процента. Наименьший рост номинальной зарплаты зарегистрирован в сфере научной деятельности, он составил всего 0,8 процента.

ИА «Орелград»