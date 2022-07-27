Чиновники в Орле стали зарабатывать меньше

Работники сферы управления откатились на третье место по уровню зарплат.



Специалисты Орелстата провели анализ данных о заработной плате орловцев по видам экономической деятельности. Напомним, средняя номинальная заработная плата, начисленная в Орловской области за май 2022 года, составила 39 518 рублей в месяц. По уровню оплаты труда в регионе по-прежнему сохраняется значительная дифференциация. Лидер рейтинга самых высоких зарплат не изменился. Как и в предыдущие месяцы и даже годы, первую строчку удерживают за собой сотрудники организаций финансовой и страховой деятельности, которые зарабатывают в среднем 56 484 рублей в месяц.

Примечательно, что по сравнению с апрелем 2022 года их средняя зарплата снизилась на 7,5 процента. Однако это явление, вероятно, можно объяснить большим количеством нерабочих дней в мае. Похожая тенденция была замечена в сфере государственного управления, к которой, к примеру, относятся чиновники разного ранга. Их зарплата по сравнению с апрелем сократилась на 6,9 процента и составила 46 711 рублей в месяц. В результате чиновники с привычного им второго места в рейтинге зарплат опустились на третье.

Их обошли работники сельского и лесного хозяйства, а также предприятий охоты, рыболовства и рыбоводства, средняя зарплата которых составила 47 635 рублей в месяц. Кстати, можно спрогнозировать, что чиновники еще не скоро вернут себе вторую строчку в рейтинге. Ведь летом и осенью во время уборочной страды средний заработок в сфере АПК традиционно вырастает, причем на весьма заметную величину. Что касается других отраслей, то средний заработок в сфере транспортировки и хранения в отчетном периоде времени составил 45 650 рублей, в сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром – 41 006 рублей, в обрабатывающих производствах – 38 799 рублей, оптовой и розничной торговле – 36 740 рублей.

Наиболее низкая зарплата зарегистрирована в сфере, обозначенной статистиками как «деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги» — она составляет 25 842 рубля в месяц. Заработок работников гостиниц и приравненных к ним предприятий общественного питания в мае остановился на отметке 25 977 рублей. Средняя зарплата работников, занимающихся операциями с недвижимостью, тоже не дотянула до среднеобластного уровня и составила 30 998 рублей. Добавим, что заработок в области здравоохранения и социальных услуг оказался равен 36 246 рублям, в строительстве – 35 868, в образовании – 35 845. Работники сферы культуры, спорта, организации досуга и развлечений зарабатывают по 32 005 рублей.

ИА «Орелград»