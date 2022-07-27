Дело о самовольном повышении тарифов рассмотрят в Орле

История с жалобой на навязывание невыгодных цен получила продолжение.



Орловское УФАС России назначило на 30 августа 2022 года рассмотрение дела, возбужденного в отношении ОАО «Малоархангельское хлебоприемное предприятие». В качестве заинтересованного лица в процессе выступит компания «Стройпоставка», с жалобы которой началась эта история. Как уже рассказывал «Орелград», компания подала заявление о том, что деловой партнер, пользуясь своим доминирующим положением на локальном рынке, пытался навязать ей договор с невыгодными для нее условиями.

Как ранее сообщала пресс-служба УФАС, заявление на действия владельца железнодорожного подъездного пути необщего пользования было рассмотрено. Антимонопольщики усмотрели признаки нарушения статьи 10 закона о защите конкуренции. ХПП было выдано предупреждение о необходимости прекращения навязывания невыгодных условий договора. Хлебоприемное предприятие согласилось с позицией Орловского УФАС и привело положения проекта договора в соответствие с действующим законодательством. Но дело все равно было возбуждено. И вот теперь история получает новое развитие.

Как следует из имеющихся в деле материалов, основным владельцем железнодорожного пути необщего пользования, по которому проходят вагоны «Стройпоставки», является указанное ХПП. Ранее стороны заключили договор, который, вероятно их устраивал. Но затем его решено было пролонгировать. В результате владелец путей составил проект договора, в котором предлагал увеличить расценки: с 600 до 750 рублей за проводку одного вагона по железнодорожному пути в обоих направлениях; с 1000 до 2500 тысяч рублей за проводку партии вагонов по железнодорожному пути в обоих направлениях; установить плату в 1000 рублей за проводку одной цистерны с опасным грузом по железнодорожному пути в обоих направлениях.

«Стройпоставка» не согласилась с данными расценками и сослалась на размер ставок за аналогичные услуги, применяемые РЖД, которые едины для всего подвижного состава и заметнее меньше предложенных. «Стройпоставка» предложила свою цену: 636 рублей за проводку одного вагона и 1060 рублей за проводку партии вагонов по железнодорожному пути в обоих направлениях без введения платы за цистерны. Договориться стороны не смогли, и спор перекочевал в УФАС. Антимонопольщики заподозрили, что ХПП «самостоятельно установило тарифы на эксплуатацию железнодорожного подъездного пути необщего пользования, исходя из собственных потребностей и увеличения расходов на обслуживание железнодорожного подъездного пути». Проблема в том, что установление тарифов на транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях необщего пользования, подлежит государственному регулированию.

Иными словами, цены на перевозку грузов, погрузочно-разгрузочные работы на железнодорожном транспорте подлежат тарифному регулированию органами власти. Поэтому, как предполагают антимонопольщики, самостоятельное установление тарифов в данном случае может свидетельствовать о нарушении установленного постановлением правительства РФ порядка ценообразования. УФАС сделало запрос в областное управление по тарифам и ценовой политике. Из ответа следует, что Малоархангельское ХПП по вопросу установления тарифов на транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях, в это ведомство не обращалось.

ИА «Орелград»