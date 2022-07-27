Клычков выделил еще 358 миллионов на ремонт автомобильных дорог

27.7.2022 | 13:30 ЖКХ, Новости, Строительство

Средства выделены из Дорожного фонда Орловской области.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков распорядился дополнительно выделить муниципальным образованиям 358 миллионов рублей на ремонт автомобильных дорог. Об этом сообщила пресс-служба губернатора.

Речь идет о средствах Дорожного фонда Орловской области. Ранее сообщалось, что в этом году фонд потратит 1 миллиард 40 миллионов на модернизацию дорожной инфраструктуры региона. Кроме того, 1 миллиард 700 миллионов рублей на те же цели выделено из средств нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Сообщается, что к работам на объектах за счет дополнительных средств уже приступили подрядные организации в Малоархангельском, Колпнянском и Сосковском районах.

ИА «Орелград»

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