Клычков выделил еще 358 миллионов на ремонт автомобильных дорог

Средства выделены из Дорожного фонда Орловской области.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков распорядился дополнительно выделить муниципальным образованиям 358 миллионов рублей на ремонт автомобильных дорог. Об этом сообщила пресс-служба губернатора.

Речь идет о средствах Дорожного фонда Орловской области. Ранее сообщалось, что в этом году фонд потратит 1 миллиард 40 миллионов на модернизацию дорожной инфраструктуры региона. Кроме того, 1 миллиард 700 миллионов рублей на те же цели выделено из средств нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Сообщается, что к работам на объектах за счет дополнительных средств уже приступили подрядные организации в Малоархангельском, Колпнянском и Сосковском районах.

ИА «Орелград»