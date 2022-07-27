Лыжно-велосипедную трассу строят под Орлом

В городе Ливны приступают к новому проекту благоустройства.



Как сообщается на сайте администрации Ливен, в этом городе в ближайшее время планируется построить универсальную спортивную трассу. Предполагается, что зимой она будет использоваться лыжниками, а летом – велосипедистами. В мэрии уточнили, что инициатива исходит от общественников и спортсменов. Это они предложили властям обустроить трассу, которой могли бы пользоваться представители самых разных видов спорт. К примеру, на нее вполне смогут выходить и легкоатлеты. Место под будущую трассу уже определено, на днях его даже проинспектировала специальная комиссия.

Сообщается, что глава города Ливны Сергей Трубицин лично вышел в «Славянский сад», чтобы определить контуры будущей трассы. Располагаться она будет за храмом Георгия Победоносца в сторону улиц Денисова и Индустриальная. В мэрии говорят, что парк «Славянский сад», созданный на месте защитной зоны бывшего завода «Ливныпластик», буквально за четыре года стал одним из самых популярных мест отдыха ливенцев и гостей города.

«Средства сюда привлечены по национальному проекту «Жилье и городская среда», региональному проекту «Народный бюджет», муниципальной программе формирования современной городской среды, — уточнили в горадминистрации. — Часть работ реализована за счет президентских грантов, которые выиграла общественная организация «Орион».

Эта организация в настоящий момент уже проводит начальные работы по оборудованию трассы – в парке спиливаются и вывозятся старые деревья, а также уничтожается тот сорный кустарник, которым заросла бывшая заводская территория. Со своей стороны, мэрия обещает общественникам оказать содействие в корчевании пней. Следующий этап — выравнивание и уплотнение грунта.

«Сейчас работа на начальном этапе, но мы рассчитываем, что уже ближайшей зимой лыжники смогут «накатать» трассу, высказать свои пожелания по ее контуру и конфигурации, если такая необходимость возникнет, — комментирует Сергей Трубицин. — Важно, чтобы зимой здесь можно было кататься на лыжах, а в теплое время года – на велосипедах. В Ливнах нужно место для занятий этими видами спорта для подростков и взрослых. Наша задача — чтобы все запланированное было выполнено».

ИА «Орелград»