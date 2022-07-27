Орловские колонии продали товаров и услуг на 186 миллионов

Итоги хозяйственной деятельности подвели в региональном УФСИН.



Как уже рассказывал «Орелград», в региональном Управлении ФСИН России на заседании ведомственной коллегии были подведены итоги производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельности ведомства по итогам первой половины 2022 года. Как сообщает пресс-служба управления, за отчетный период времени к оплачиваемому труду было привлечено 2309 человека, или 99 процентов осужденных, которые должны быть трудоустроены за решеткой. В первую очередь, по традиции, трудоустраиваются те заключенные, которым необходимо расплачиваться по различным искам.

«Доля трудоустроенных осужденных в среднесписочной численности осужденных, имеющих исполнительные документы, подлежащих привлечению к труду, составила 100 процентов, — подчеркнули в УФСИН. — Объем реализованной товарной продукции, работ и услуг составил 186,9 миллиона рублей, чистая прибыль — 25,3 миллиона рублей». Для сравнения: по итогам первого квартала текущего года объем выпуска товарной продукции, выполненных работ и оказанных услуг составлял 84 миллиона, а чистая прибыль — 7,2 миллиона рублей.

Также на коллегии прозвучала информация о том, что по состоянию на 1 июля 2022 года по учетам уголовно-исполнительной инспекции региона прошли 2481 граждан, осужденных без изоляции от общества. Обращает на себя внимание тот факт, что 15 из них – это несовершеннолетние. Охват трудом осужденных к исправительным работам по итогам отчетного периода времени составил 99,8 процента, осужденных к обязательным работам – 100 процентов.

«В деятельности тыловых служб учреждения основное внимание уделялось улучшению коммунально-бытовых условий содержания осужденных с учетом особенностей отбывания наказания различных категорий», — добавили в пресс-службе УФСИН. Согласно официальным данным, в режимных учреждениях региона созданы надлежащие условия для отбывания наказания. Также обеспечены основные гражданские, социальные и культурные права: на жизнь, личную безопасность, свободу от пыток, жестокого и унижающего человеческое достоинство обращения, на медицинскую помощь и судебную защиту.

Фактическая средняя норма жилой площади в расчете на 1 человека соответствует требованиям действующего законодательства. Санитарно-эпидемиологическое состояние помещений (камер, комнат общежитий, подсобных помещений), предназначенных для размещения подозреваемых, обвиняемых и осужденных, контролируется ведомственной санитарно-эпидемиологической службой.

ИА «Орелград»