Останки неопознанных солдат найдены под Орлом

Для поиска останков был применен археологический метод.



Пресс-служба Управления ФССП России по Орловской области объявила о предварительных результатах летнего этапа Всероссийской акции «Вахта памяти — 2022». Дело в том, что при этом ведомстве действует поисковый отряд «Память», в состав которого входят судебные приставы. Этим летом он в составе поискового объединения «Отечество» работает на территории Новосильского района Орловской области. Поисковые работы ведутся в поле близ деревни Задушное, где в годы Великой Отечественной войны велись кровопролитные бои.

Вместе с приставами, кстати, там работают и поисковики из отряда «Красноармеец», который действует при СИЗО-1 регионального Управления ФСИН. Отметим, что в настоящее время поле используется в сельскохозяйственных целях. Но когда-то оно была ареной жарких боев. Это доказали находки – поисковики обнаружили и подняли из земли останки девяти солдат и офицеров Красной Армии, погибших в годы Великой Отечественной войны.

«При расчистке останков был применен археологический метод, — рассказывает руководитель поискового объединения «Отечество», член поискового отряда «Память» Александр Чепурнов. — При бойцах найдены личные вещи, остатки обмундирования, каски, противогазы. К большому сожалению, личных опознавательных знаков при погибших обнаружено не было».

Как уточняет главный специалист-эксперт по взаимодействию со СМИ регионального управления ФССП Юлия Рожкова, в этом году летний этап «Вахты памяти» завершается 28 июля, однако поисковые работы на местах ожесточенных боев будут продолжены. «Великая Отечественная война стала настоящей трагедией для нашей страны и находит отражение в памяти почти каждой семьи, — говорится в ведомственном релизе. — На полях сражений до сих пор лежат десятки тысяч советских солдат, а в архивах напротив их имен стоит короткое сообщение – пропал без вести. Из безвестия героев, отдавших жизнь за Победу над нацизмом, возвращают именно поисковики».

ИА «Орелград»