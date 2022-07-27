Стратегию защиты прав потребителей приняли в Орловской области

Основной акцент в борьбе с нарушениями будет сделан на профилактику.



Правительство Орловской области утвердило «Стратегию по обеспечению защиты прав потребителей на 2022-2030 годы». Сделано это во исполнение одного из поручений президента, которые Владимир Путин дал еще в 2017 году по итогам заседания президиума Госсовета РФ. Тогда президент поставил задачу сформировать и развивать национальную систему защиты прав потребителей. В 2018 году в Орловской области уже была принята собственная стратегия, но теперь она утратила силу, а на смену ей пришел новый документ.

Кстати, областные власти рекомендовали органам местного самоуправления муниципальных образований руководствоваться положениями новой стратегии при принятии своих решений в указанной сфере. Стратегия предусматривает постоянный мониторинг состояния потребительского рынка и совершенствование механизмов защиты прав потребителей. Особый акцент будет сделан на профилактику. Так, предполагается организация системного обучения основам правовых знаний в сфере защиты прав потребителей, создание эффективной системы повышения уровня правовой грамотности и квалификации кадров, занятых в сфере потребительского рынка региона.

Дальнейшее развитие должны получить проекты повышения уровня правовой и финансовой грамотности населения, в том числе молодежи и бизнес-сообщества. Запланировано повышение уровня информированности населения о видах и характере услуг, оказываемых общественными организациями в сфере защиты прав потребителей. Как следует из документа, наиболее эффективным методом борьбы с правонарушениями на потребительском рынке является не защита уже нарушенных прав, а их предупреждение и профилактика. Для достижения положительного эффекта такая работа должна вестись не только с потребителями, но и с производителями, изготовителями и предпринимателями. Пожалуй, одним из новшеств стратегии можно назвать повышенное внимание дистанционной торговле и оказанию услуг.

«Электронная коммерция является одной из динамично развивающихся сфер экономики, — говорится в документе. — Ее гармоничное развитие способно расширить ассортимент реализуемых товаров, снизить их стоимость и сделать их более доступными для потребителей, в том числе людей с ограниченными возможностями, граждан старшего поколения и детей и менее обеспеченных слоев населения».

Одной из самых актуальных проблем потребительского рынка в стратегии названо изготовление и реализация контрафактной и фальсифицированной продукции. Потребители вправе требовать, чтобы все товары были доброкачественными и соответствовали предъявляемым к ним обязательным требованиям, «в том числе в части доведения до сведения потребителя информации, которая должна быть полной, достоверной и не вводить потребителя в заблуждение».

Согласно приведенной в стратегии статистике, в 2021 году управлением Роспотребнадзора Орловской области было рассмотрено 1858 обращений по вопросам защиты прав потребителей. По сравнению с 2020 годом их количество сократилось на 5 процентов. В структуре обращений количество жалоб на нарушения в сфере услуг составило 54 процента. Основной объем обращений касался оказания жилищно-коммунальных и финансовых услуг, а также услуг связи и бытового обслуживания населения. На нарушения в сфере розничной торговли поступило 855 обращений (46 процентов от общего количества). Из них 9 процентов были связаны с дистанционным приобретением товаров через интернет-магазины.

ИА «Орелград»