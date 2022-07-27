В Орле посетитель ударом ноги разнес дверь магазина

Мужчина «обиделся» на то, что ему не дали товары бесплатно.



В Орле сотрудники Росгвардии задержали очередного хулигана, который в буквальном смысле слова напал на торговый объект. Как уточнили в пресс-службе силового ведомства, инцидент произошел в сетевом супермаркете, расположенном на улице Машкарина в Заводском районе. Он оснащен «тревожной» кнопкой, на вызовы по которой выезжают сотрудники вневедомственной охраны. Вот и на этот раз силовики оперативно отреагировали на такой вызов.

В супермаркет они прибыли уже через несколько минут. Взволнованные работники магазина рассказали им, что один из посетителей пытался пронести товар мимо кассы, не оплатив его. А когда мужчину попросили вернуть на место неоплаченные товары и покинуть магазин, тот категорически отказался выполнить требование продавцов, после чего в отместку им разбил ногой стекло входной двери и сбежал.

«Росгвардейцы уточнили у персонала отличительные приметы злоумышленника и приступили к отработке прилегающей территории, — рассказали в пресс-службе тероргана Росгвардии. — Вскоре стражи правопорядка обнаружили и задержали правонарушителя, которым оказался 33-летний местный житель, ранее неоднократно привлекавшийся к административной ответственности».

Помимо статьи «Хулиганство» задержанному теперь грозит уголовная ответственность и по статье «Грабеж», по которой вполне можно квалифицировать произошедшее – ведь, по сути, посетитель совершил открытое хищение чужого имущества. В Росгвардии отмечают, что подобных случаев в регионе регистрируется немало. Только за последнюю неделю экипажи вневедомственной охраны реагировали примерно на 150 «тревожных» сигналов, поступивших в основном из торговых заведений Орла, Мценска и Ливен.

«Сотрудники Росгвардии задержали и передали в органы внутренних дел девятерых граждан по подозрению в совершении нарушений административного и уголовного законодательства», — добавили в ведомстве.

ИА «Орелград»