В Орле травмирован мотоциклист, попавший в аварию на Кромском шоссе

Водитель мотоцикла перестраивался влево и столкнулся с легковым автомобилем.

Вчера утром 29-летний мотоциклист пострадал, попав в ДТП на Кромском шоссе Орла. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД.

В 07.35 водитель мотоцикла Hinlang пытался перестроиться влево в районе дома № 2 по Кромскому шоссе. В этот момент в него въехал 65-летний водитель автомобиля «Ниссан Тиида», ехавший со стороны Бетонного переулка в направлении улицы Машиностроительная.

В результате столкновения водитель мотоцикла получил телесные повреждения.

ИА «Орелград»