В Орле травмирован мотоциклист, попавший в аварию на Кромском шоссе

27.7.2022 | 10:30 Новости, Происшествия

Водитель мотоцикла перестраивался влево и столкнулся с легковым автомобилем.

Вчера утром 29-летний мотоциклист пострадал, попав в ДТП на Кромском шоссе Орла. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД.

В 07.35 водитель мотоцикла Hinlang пытался перестроиться влево в районе дома № 2 по Кромскому шоссе. В этот момент в него въехал 65-летний водитель автомобиля «Ниссан Тиида», ехавший со стороны Бетонного переулка в направлении улицы Машиностроительная.

В результате столкновения водитель мотоцикла получил  телесные повреждения.

ИА «Орелград»

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