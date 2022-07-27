В Орле умер создатель домашней железной дороги Станислав Филин

Известный на всю страну «орловский Кулибин» скончался на 36-м году жизни.

Станислав Филин, построивший настоящую железную дорогу на своем приусадебном участке, скончался 12 июля. Об этом сообщило сообщество VK «Экскурсии по Орлу».

Станислав с детства увлекался железнодорожной тематикой и изначально хотел сделать просто модель локомотива. Однако увлекся и построил целую «станцию Филино» около своего дома. В ход пошли как подручные средства, так и детали, списанные с настоящей железнодорожной станции, находящейся рядом. В итоге получилась железная дорога протяженностью 30-40 метров и локомотив, на котором Станислав катал местных детей.

А дальше он стал настоящим железнодорожником — помощником машиниста на настоящем тепловозе. Филину было 35 лет…

Подробнее о «станции Филино» можно узнать из сюжета «Первого канала» и статьи сообщества «Экскурсии по Орлу».

ИА «Орелград»