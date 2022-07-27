В Орловской области ребенок заразился болезнью Лайма

Всего в этом году выявлено четыре случая заболевания.

В 2022 году в Орловской области выявили четыре случая заболевания клещевым боррелиозом, который также называют болезнью Лайма. Один из заболевших — ребенок.

По сообщению Роспотребнадзора, клещи в этом году уже успели покусать 1 648 человек, из которых 567 — дети (статистика актуальна на 25 июля).

При этом, количество обращений с жалобами на укусы клещей в 2022 году на десять процентов превышает показатели аналогичного периода прошло года.

ИА «Орелград»