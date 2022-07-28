«Дастер» для орловской ветслужбы привезут из Белгорода

28.7.2022 | 10:26 Новости, Экономика

Внедорожник потребовался для БУ ОО «Колпнянская районная станция по борьбе с болезнями животных».

Итоги закупки автомобиля «Рено Дастер» подведены 27 июля. На момент окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок была подана лишь одна.  ООО «АВТОБЕЛОГОРЬЕ» согласилось поставить автомобиль с механической коробкой передач за 2,2 млн рублей.

В закупке указано, что товар должен быть новым и свободным от прав третьих лиц. Гарантийный срок составляет не менее 36 месяцев или 100 000 км пробега. Договор считается заключенным с момента подписания его обеими сторонами и действует до 31 декабря 2022 года.

По данным kartoteka.ru, ООО «АВТОБЕЛОГОРЬЕ» зарегистрировано в 2018 году в Белгороде. Уставный капитал – 10 млн рублей. Учредитель и генеральный директор – Павел Иванов. Компания ранее не принимала участие в госзакупках. За последние два месяца пять автомобилей переданы в залог АО «РН Банк».

ИА «Орелград»

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