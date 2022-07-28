Карантинную зону ввели под Орлом из-за опасной травы

28.7.2022 | 17:04 Новости, Происшествия

Особая зона установлена в Залегощенском районе.

Повилика полевая

В Орловской области на землях сельскохозяйственного назначения установлена карантинная зона по повилике площадью 1039 га. Об этом сообщает пресс-служба Территориального управления Россельхознадзора. Очаг произрастания этого опасного растения был обнаружен на территории Залегощенского района. Речь идет о сорняке вида Cuscuta spp. Видовая принадлежность растения и площадь границ карантинной зоны были установлены в ходе специально проведенного фитосанитарного обследования. Отметим, что фитосанитарный режим по повилике введен приказом ТУ Россельхознадзора на общей площади 1039 га, из которых площадь самого очага составляет 618,73 га. Оставшаяся территория – это площадь так называемой буферной зоны.

«Повилика – это опасный карантинный сорняк-паразит, — объясняют в ведомстве. — Паразитирует на любых культурных и сорных растениях. Значительно снижает урожайность сельскохозяйственных культур, ухудшает качество продукции и кормов. Семена повилики сохраняют жизнеспособность 10-12 лет. Самым эффективным средством борьбы является профилактика заноса повилики на поля — своевременное уничтожение всех сорняков на полях и их обочинах, применение гербицидов, очистка сельскохозяйственной техники, использование качественного, свободного от карантинных объектов, посевного и посадочного материала и др.».

Как уже рассказывал «Орелград», буквально несколько дней назад специалисты ТУ Россельхознадзора актуализировали границы карантинной фитосанитарной зоны по амброзии полыннолистной. Карантин по этому вредителю был введен все в том же Залегощенском районе Орловской области еще в 2012 году. За десять лет полностью уничтожить это опасное растение не удалось. Карантинная зона по Ambrosia artemisiifоlia L. Действует на территории Нижнезалегощенского сельского поселения. В настоящее время ее общая площадь составляет 110 га, в том числе площадь очага – 35,67 га, площадь буферной зоны – 74,33 га. Программой по локализации очагов и ликвидации популяции амброзии полыннолистной предусмотрен комплекс мероприятий, направленных на своевременное выявление и уничтожение карантинного сорняка. Также установлен запрет на вывоз подкарантинной продукции за пределы карантинной фитосанитарной зоны без карантинного сертификата.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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