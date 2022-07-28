Клычков заявил, что поддерживает жителей, возмущенных выбором места для поликлиники № 1

Новый корпус поликлиники для жителей Железнодорожного района планировалось строить в переулке Артельный, то есть — в Северном районе Орла.

Губернатор Андрей Клычков, выйдя из отпуска, прокомментировал ситуацию вокруг места для строительства нового корпуса поликлиники № 1. По его словам, он полностью на стороне граждан.

Речь идет о возмущения жителей Железнодорожного района решением властей построить новый корпус их поликлиники в Северном районе.

«Если люди обоснованно высказывают предложения другого порядка о переносе места строительства, то я не вижу проблемы. Я считаю, что важно поддержать позицию людей, если она обоснована, и искать другой земельный участок», — сказал Клычков в прямом эфире социальных сетей.

Напомним, ранее на сторону граждан встали спикер облсовета Леонид Музалевский и областная прокуратура. Музалевский привлек внимание чиновников к жалобам граждан, а прокуратура и вовсе примет участие в поиске нового места для строительства.

ИА «Орелград»