Молодые орловцы попали в аварию, катаясь на мопеде без опознавательных знаков

Парень и девушка были сбиты легковым автомобилем.

В Новосильском районе 24-летний парень и 17-летняяя девушка получили травмы во время езды на мопеде без опознавательных знаков. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД.

Вчера в 16.25 в районе девятого километра автодороги «Новосиль – Корсаково — Орлик» водитель мопеда Orion Gryphon повернул налево. В этот момент в него въехал 22-летний водитель автомобиля «Мазда», который собирался совершить обгон.

В результате ДТП и водитель мопеда, и его пассажир получили травмы.

ИА «Орелград»