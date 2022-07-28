Молодые орловцы попали в аварию, катаясь на мопеде без опознавательных знаков

Парень и девушка были сбиты легковым автомобилем.
В Новосильском районе 24-летний парень и 17-летняяя девушка получили травмы во время езды на мопеде без опознавательных знаков. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД.
Вчера в 16.25 в районе девятого километра автодороги «Новосиль – Корсаково — Орлик» водитель мопеда Orion Gryphon повернул налево. В этот момент в него въехал 22-летний водитель автомобиля «Мазда», который собирался совершить обгон.
В результате ДТП и водитель мопеда, и его пассажир получили травмы.
ИА «Орелград»