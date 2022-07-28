Орловец симулировал плоскостопие, чтобы не служить в армии

Афера была раскрыта восемь лет спустя военным прокурором и судом.



Вступило в силу заочное решение, вынесенное Советским районным судом города Орла по исковому заявлению военного прокурора Брянского гарнизона. Последний действовал в защиту интересов Российской Федерации. Ответчиками стали житель Мценского района и военный комиссариат. Военный прокурор просил о признании недействительным военного билета, выданного молодому человеку восемь лет назад в связи с освобождением от призыва. В обоснование иска прокурор указал, что еще в январе 2011 года на воинский учет в военном комиссариате по городу Мценску и Мценскому району был поставлен призывник.

Он подлежал призыву на службу в период весенней призывной кампании 2014 года. Однако армейской службы молодому человеку удалось избежать. Согласно иску, он представил в местный военкомат акт исследования состояния его здоровья с реквизитами Мценской ЦРБ. Согласно этому акту, молодой человек страдал заболеванием, препятствующим прохождению военной службы. У него было диагностировано продольное плоскостопие обеих стоп второй-третьей степени. Правда была раскрыта только сейчас. Военная прокуратура провела проверку и установила, что призывник, освобожденный от службы из-за плоскостопия, не мог получить заветную справку на законных основаниях. Дело в том, что в 2014 году он за медицинской помощью в Мценскую ЦРБ не обращался и обследование не проходил. Соответственно, акт исследования состояния его здоровья не оформлялся.

Можно только гадать, где и как получил призывник липовую справку. Факт в том, что спустя восемь лет прокурор попросил суд признать военный билет, выданный мнимому больному, недействительным. А самого «больного» просил обязать вернуть этот билет в военный комиссариат в течение 30 дней со дня вступления решения суда в законную силу. Кстати, призывник в судебное заседание не явился, хотя был извещен о нем надлежащим образом.

Суд напомнил, что в соответствии со статьей 59 Конституции защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина РФ. Граждане освобождаются от исполнения воинской обязанности только по основаниям, предусмотренным статьей 23 Федерального закона № 53-ФЗ. В данном случае призывником была нарушена процедура прохождения медицинского освидетельствования в рамках призыва на военную службу. «При этом ответчиком не представлено суду доказательств наличия у него в период весеннего призыва 2014 года заболевания, препятствующего прохождению военной службы», — говорится в решении суда. Иск был удовлетворен в полном объеме. Суд при этом пояснил, что «нахождением у ответчика документа воинского учета, выданного в отсутствие на то законных оснований, и возможностью его предъявления, в том числе и для трудоустройства, могут быть нарушены права и законные интересы Российской Федерации и неопределенного круга лиц».

ИА «Орелград»