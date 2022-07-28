Орловская прокуратура проверит информацию о нападении собак на двух детей

Прокуратура оценит действия и бездействия должностных лиц, ответственных за обращение с безнадзорными животными.

Областная прокурора инициировала размещенную в интернете информацию о нападении бродячих собак на двух несовершеннолетних. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее «Орелград» сообщал о том, что жительница Заводского района Орла рассказала в соцсетях о нападениях бродячих собак на двух ее детей. По словам женщины, сначала агрессии животных подверглась дочь, которую дважды укусили в бедро. А на следующий день ее сыну-подростку прокусили кожу и мягкие ткани в районе колена. Оба происшествия произошли в районе дома № 10 по улице МОПРа, недалеко от общежития ОГУ.

«В ходе проверки прокуратурой будет дана правовая оценка действиям (бездействию) ответственных должностных лиц по организации и осуществлению мероприятий, предусмотренных законодательством в сфере обращения с безнадзорными животными. По результатам будут приняты прокурорского реагирования», — сообщили в надзорном ведомстве.

ИА «Орелград»