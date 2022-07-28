С орловца взыскали алименты на совершеннолетних детей

Долги у него накопились еще до того, как детям стукнуло 18 лет.



В Орловской области приставы окончили фактическим исполнением очередное исполнительное производство, заведенное в отношении должника по алиментам. Примечательно то, что в данном случае задолженность была погашена перед детьми, уже достигшими совершеннолетия. Впрочем, расти долги начали еще до того, как дети официально стали взрослым. Подробности этой истории сообщили в пресс-службе регионального Управления ФССП России.

Речь идет об исполнительном производстве в отношении жителя Верховского района Орловской области. По данным приставов, его задолженность по алиментам превысила 312 тысяч рублей. Она накопилась сразу перед двумя совершеннолетними детьми. Однако в данном случае это большого значения не имело. Как говорят в УФССП, если имеется задолженность после достижения ребенком 18 лет, то она выделяется в новое исполнительное производство. Таким образом, родитель, который накопил задолженность, остается должен своему ребенку и после достижения им 18-летия.

Чтобы понудить должника начать погашать долг, приставы применили к нему меры принудительного взыскания. Причем отмечается, что использован при этом был весь предусмотренный законом комплекс мер. Наиболее эффективным из них оказалось постановление о запрете на регистрационные действия в отношении земельного пая, который принадлежит алиментщику на праве собственности. Должник всерьез задумался о том, что детям надо выплатить положенное.

«Данная мера оказалась действенной, когда мужчине понадобилось продать данный земельный участок, — уточнили в УФССП. — В ходе заключения сделки между должником и покупателем часть денежных средств была перечислена в счет погашения задолженности по алиментам в полном объеме. Кроме того, был взыскан исполнительский сбор в размере более 20 тысяч рублей, назначенный за несвоевременное исполнение требований исполнительного документа».

ИА «Орелград»