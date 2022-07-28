Сбор налогов на Орловщине перешел рубеж в 20 миллиардов рублей

Налоговики отчитались о сборах с жителей и организаций региона.



В Орловской области за шесть месяцев 2022 года в консолидированный бюджет РФ было собрано около 20,3 миллиарда рублей. Такие данные приводит пресс-служба регионального Управления ФНС России. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года объем платежей увеличился на 7,6 процента, или на 1,4 миллиарда рублей, отмечают в службе. В бюджет самой Орловской области поступило при этом свыше 13,6 миллиарда рублей. В данном отношении показатель аналогичного периода предыдущего года перекрыт на 13,4 процента, или на 1,6 миллиарда рублей.

«Кроме того, налоговой службой, как главным администратором доходов бюджетов государственных внебюджетных фондов, за январь-июнь 2022 года на территории Орловской области собрано порядка 10,3 миллиарда рублей страховых взносов на обязательное социальное страхование, что на 3,8 процента, или на 374 миллиона рублей больше, чем годом ранее», — констатируют также в областной налоговой службе.

Плюсуют сборы и конкретно на местах, о чем свидетельствует, к примеру, отчетность инспекции ФНС России по городу Орлу. Она также подвела итоги своей работы за первую половину текущего года. Отмечается, что в областном центре в этом году собрано на 6,2 процентов налогов больше, чем в 2021-м. В территориальный бюджет Орел за полгода выплатил свыше 7,2 миллиарда рублей. Год назад за тот же период времени было собрано на 425,5 миллиона рублей меньше.

Как уже рассказывал «Орелград», положительная динамика сложилась по целому ряду налогов, причем наиболее активными темпами плюсует «упрощенка». Так, на продаже жителям Орла патентов на ведение определенных видов предпринимательской деятельности бюджет заработал 61,6 миллиона рублей, что в 1,6 раза превысило уровень прошлого года. Платежи по упрощенной системе налогообложения возросли на 132,2 миллиона, или на 16,8 процента, и составили 918,8 миллиона рублей. Кстати, 118,6 миллиона из них поступило в бюджет областной столицы.

«Рост поступлений наблюдается и во внебюджетные фонды, — добавили в ИФНС по городу Орлу. — Их сумма составляет более 6 миллиардов рублей, что на 155,6 миллиона рублей больше аналогичного периода 2021 года». Иными словами, порядка 60 процентов всех страховых взносов региона было собрано на территории его административного центра.

ИА «Орелград»