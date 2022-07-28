Стали известны договоренности Орла с Кировской областью

Соглашение о сотрудничестве обнародовано в открытом доступе.



Правительство Орловской области все-таки обнародовало полный текст соглашения о сотрудничестве, которое было заключено с правительством Кировской области еще в июне на площадке Петербургского международного экономического форума. Оно предусматривает взаимодействие сторон в торгово-экономической, научно-технической, социальной, культурной и иных сферах. От имени Орловской области документ подписал губернатор Андрей Клычков, от Кировской области — временно исполняющий обязанности губернатора Александр Соколов. Соглашение будет действовать в течение пяти лет. В дальнейшем оно автоматически пролонгируется на каждый последующий год, если ни одна из сторон заблаговременно, но не позднее чем за три месяца до истечения срока его действия, не уведомит в письменной форме другую сторону о своем намерении его расторгнуть.

Отметим, что действие соглашения может быть прекращено и досрочно, но только по соглашению сторон. Оно также может быть изменено или дополнено. В любом случае все поправки оформляются в письменном виде. При подписании документа губернатор и врио губернатора выразили «взаимную заинтересованность в сохранении и развитии двусторонних связей на долгосрочной основе» и пожелали «создать для этого соответствующие организационные, экономические, правовые и иные необходимые условия».

По мнению глав регионов, расширение взаимовыгодного сотрудничества отвечает интересам населения обеих областей, так как в числе прочего предполагает обмен опытом и постоянное информационное сотрудничество во всех сферах социально-экономической деятельности. Стороны договорились совместно развивать сотрудничество в сферах экономики, промышленного производства, АПК и ЖКХ, привлечения инвестиций, торговли, предпринимательской деятельности, науки и высоких технологий, образования, здравоохранения, соцзащиты, природоохранной деятельности, культуры, искусства, спорта, туризма и молодежной политики.

Предполагается использовать ряд инструментов. Так, стороны договорились проводить совместные выставки, конференции, семинары, совещания, круглые столы и другие мероприятия. Для координации выставочно-ярмарочной деятельности они будут обмениваться информацией о планах и сроках проведения международных и межрегиональных выставок и ярмарок товаров и услуг. Кроме того, власти решили совместно помогать малому и среднему бизнесу регионов налаживать деловые связи. При этом они взяли на себя обязательства по созданию благоприятных экономических условий для предпринимательской или иной хозяйственной деятельности бизнеса из другого региона. Соглашение подразумевает даже создание совместных предприятий в обеих областях.

Сотрудничество в сфере развития агропромышленного комплекса предполагает, прежде всего, подготовку квалифицированных кадров для предприятий АПК, действующих на территориях Орловской области и Кировской области. В сфере труда и занятости стороны будут обмениваться информационно-методическими материалами и опытом решения актуальных проблем. Также достигнута договоренность о совместном участии в проектах и программах по формированию единого культурно-информационного пространства. Это должно создать необходимые условия для обмена художественными, музейными выставками, театрально-концертными гастролями, а также делегациями.

ИА «Орелград»