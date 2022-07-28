В Орле начинают верстать бюджет ТФОМС на будущий год

Порядок составления бюджета утвердили областные власти.



Временно исполняющий обязанности губернатора Вадим Соколов утвердил «Порядок составления проекта бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Орловской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов». Согласно документу, Территориальный фонд имеет право получать необходимые сведения от органов государственной власти. В срок до 20 августа региональный департамент здравоохранения должен подать в ТФОМС прогнозные показатели по межбюджетным трансфертам из областного бюджета в качестве страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения.

В срок до 5 сентября 2022 года Территориальный фонд должен составить проект своего бюджета и направить его обратно в депздрав. Затем в течение еще пяти дней департамент здравоохранения должен согласовать этот документ с департаментом финансов, после чего он будет представлен на рассмотрение правительства Орловской области. Окончательное слово останется за депутатами Орловского облсовета, которые также должны будут на своем заседании согласовать проект бюджета. Произойдет это уже в конце 2022 года.

Напомним, на своем прошедшем заседании региональные парламентарии согласовали внесение поправок в бюджет ТФОМС на текущий год. Согласно им, общая сумма доходов Фонда была увеличена на 34,881 миллиона рублей. Ожидается, что по итогам года она составит 10,834 миллиарда. Общий объем расходов бюджета Фонда на 2022 год был увеличен на 44,684 миллиона, или до 10,844 миллиарда рублей. Вся сумма дополнительных средств, поступающих в бюджет Фонда из областного бюджета, направляется в соответствии с их целевым назначением, — отметили региональные законодатели.

Так, на 13,454 миллиона рублей были увеличены прогнозируемые расходы по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также на приобретение и проведение ремонта медицинского оборудования. Интересно, что отчасти сделать это удалось за счет увеличения поступающих на данные цели доходов от штрафов, санкций, возмещения ущерба, уплаты неустоек и пеней. Они выплачиваются в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед Территориальным фондом обязательного медицинского страхования.

ИА «Орелград»