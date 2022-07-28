В Орле женщина сдала два ружья силовикам

Оружие добровольно в Росгвардию принесла жительница Заводского района.



Как сообщили в пресс-службе регионального Управления Росгвардии, жительница Заводского района города Орла обратилась в отделение лицензионно-разрешительной работы. Она подала заявление о добровольной сдаче двух единиц незарегистрированного оружия на возмездной основе. Напомним, в Орловской области условия сдачи оружия за денежное вознаграждение предусмотрены соответствующим постановлением правительства региона. Этим же документом установлен «прейскурант». Вознаграждение полагается только за действительно добровольную выдачу оружия и только за то оружие и его части, а также боеприпасы, которые отвечают установленным требованиям. Например, за ржавые обломки никто платить не будет.

«Правоохранители осмотрели оружие и установили, что у заявительницы хранились предположительно находящиеся в технически исправном состоянии ружья ТОЗ-5 и ИЖ-18, — рассказали в тероргане Росгвардии. — Гражданка пояснила силовикам, что, вероятно, оружие принадлежало покойному отцу или другим близким родственникам. О возможности сдать незарегистрированное оружие на возмездной основе женщина узнала из газеты, после чего незамедлительно обратилась в Центр лицензионно-разрешительной работы».

Согласно приведенной статистике, в целом в текущем году жители Орловской области добровольно сдали росгвардейцам уже 24 единицы оружия, которое ранее не состояло на учете. В основном это были гладкоствольные одноствольные ружья, но силовики говорят, что встречались также револьверы и пистолеты. После проведения проверок орловцам будет выплачено обещанное вознаграждение. Его общая сумма, по подсчетам силовиков, на данный момент составляет около 240 тысяч рублей.

Терорган Росгвардии также напоминает, что недавно были внесены изменения в законодательство об оружии, которые вступят в силу 15 июля 2023 года. Согласно им, охотничье оружие можно будет передавать во временное пользование. Правом получать его наделяются, во-первых, граждане Российской Федерации, которые уже владеют оружием и, во-вторых, граждане Российской Федерации, не имеющие в собственности оружия, которые получат новый вид разрешительного документа. Это будет разрешение на ношение и использование охотничьего оружия. Кроме того, аналогичное право получат иностранцы. Охотпользователи и граждане РФ будут вправе передавать не более одной единицы оружия одновременно одному физическому лицу для охоты на основании акта приема-передачи.

ИА «Орелград»