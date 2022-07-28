В Орловской области бастовали перевозчики

28.7.2022 | 13:34 ЖКХ, Новости

Жители Ливенского района не могли добраться домой. 

С брошенными пассажирами побеседовали журналисты «Принт ТВ». По словам одного из пенсионеров, 26 июля водитель сообщил о забастовке на подъезде к Ливнам. Даже на автовокзале не знали, почему перевозчики  не работают. Билеты продавались утром, но после начала забастовки ливенцы их начали возвращать.

«У нас есть начальник. Я тут при чем. Я такой же, как и вы», — сообщил по телефону журналистам один из водителей.

27 июля представитель департамента дорожного хозяйства, транспорта Орловской области принял участие во встрече с перевозчиками. Причины, мотивы, доводы и прочую фактуру СМИ не сообщили, однако чиновники заверили, что контрактные обязательства будут исполняться в полном объеме.

«… перевозчикам предъявляются штрафные санкции от департамента и АО «Орелавтотранс». На сегодняшний день транспортное обслуживание по всем межмуниципальным маршрутам восстановлено в полном объеме», — цитирует «Принт ТВ» официальный комментарий.

Отметим, на этой неделе федерация профсоюзов Орловской области выступила против повышения платы за проезд в общественном транспорте.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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