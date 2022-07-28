В Орловской области контракт на 25 млн получила компания с одним работником

28.7.2022 | 9:46 Новости, Экономика

«Орелтранссигнал» выбрал подрядчика для поставки камер фотовидеофиксации.

На электронный аукцион на поставку специальных технических средств автоматической фотовидеофиксации, предназначенных для обеспечения контроля за дорожным движением, в том числе для фиксации административных правонарушений, было подано две заявки. При начальной цене в 29,79 млн рублей, выиграла компания, запросившая за свои услуги 25,6 млн рублей.

ООО «Интеллектуальные технологии безопасности» должно поставить 12 комплексов, включающих измерительное оборудование, оборудование фотовидеофиксации, установочный комплект, блок питания. Срок действия гарантии поставщика – не менее 24 месяцев. Поставщик обязан осуществить обучение должностных лиц заказчика, осуществляющих использование и обслуживание товара.

По данным www.kartoteka.ru, ООО «Интеллектуальные технологии безопасности» было исполнителем всего одного госконтракта в городе Уфе в 2017 году. Его исполнение прекращено. Компания зарегистрирована в Москве. Уставный капитал – 10 тысяч рублей. Среднесписочная численность персонала – 1. Учредитель и генеральный директор – Дмитрий Иванов.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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