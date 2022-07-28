В «Орловском полесье» будут «ловить» выхухоль

28.7.2022 | 14:27 Новости, Общество

Фотоловушки размещены в местах обитания этого редкого животного.

Сотрудники отдела науки и охраны национального парка также замерили уровень мобильной связи для установки автономных датчиков температуры, кислотности, кислорода.

Затопленные каналы бывшего участка торфоразработки обследуют и изучают на средства гранта, который выиграл нацпарк, сообщает канал «Орловская область».

Выхухоль – очень скрытный зверек. Она селится по берегам водоемов. Роет в берегах норы. Выхухоль не впадает зимой в спячку и довольно активна подо льдом.

ИА «Орелград»

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