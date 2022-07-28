В Орле два ребенка стали жертвами стаи собак

28.7.2022 | 13:59 Новости, Происшествия

Это произошло недалеко от общежития ОГУ на улице МОПРа.

В Заводском районе Орла стая бродячих собак покусала двух детей. Об этом в социальных сетях рассказала их мать.

По ее словам, на ее дочь произошло нападение на улице Мопра, недалеко от общежития ОГУ. В стае было от четырех до шести особей. Девочку дважды укусили в бедро.

На следующий день уже ее сын примерно на том же месте также стал жертвой собачьего нападения — его укусили в колено, прокусив кожу и мягкие ткани.

В комментариях многие люди подтвердили актуальность проблемы и рассказали о других местах скопления бродячих животных.

ИА «Орелград», фото «Инцидент. Орел»

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