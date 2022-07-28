Зампрокурора оспорил в суде лазейку орловских чиновников

По требованию прокурора будут изменены условия договоров аренды земли.



Арбитражный суд Орловской области рассмотрел в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению заместителя прокурора региона, старшего советника юстиции Сергея Панкратова, выступившего в интересах муниципального образования «Троснянский район». Ответчиками по делу стали администрация Троснянского района и местный фермер. Прокурор требовал о признании недействительными сомнительных пунктов договоров аренды земельных участков. Было установлено, что в феврале прошлого года администрация Троснянского района издала постановление о проведении торгов.

Победитель получал право на заключение договоров аренды земельных участков на территории Жерновецкого сельского поселения. Всего на аукцион было выставлено три лота. Срок аренды каждого земельного участка был определен на 5 лет. По всем лотам поступило только по одной заявке на участие — от индивидуального предпринимателя, являющегося главой крестьянско-фермерского хозяйства. Поскольку других претендентов не нашлось, фермер был признан единственным участником аукциона. В марте 2021 года глава Троснянского района подписал с ним три договора аренды земли.

Прокуратура изучила условия этих договоров и нашла в них своего рода лазейку, которая теоретически могла бы помочь кому-то обойти закон. В каждом договоре имелся пункт о том, что арендатор имеет право передавать свои права и обязанности по договору третьим лицам. Дело в том, что такое условие нарушает сам принцип проведения торгов. Ведь они проводятся ради конкуренции. Если победителю дать право передавать выигранный им тендер еще кому-либо уже без торгов, то это автоматически создаст условия для ограничения конкуренции. И муниципалитету подобные сделки выгоды явно не сулят.

Ведь единственный участник торгов ни с кем не состязается в цене, поэтому договор с ним власти заключают по начальной цене лота, которая является минимально возможной. Это открывает путь к потенциальным злоупотреблениям. Можно, например, предположить, что на торги всегда будет заявляться только один участник, чтобы забрать тендер по минимальной цене. А затем он может передать тендер другому человеку, которого к торгам бы не допустили, или даже нажиться на этом, если цена субаренды будет выше. Иными словами, в сомнительном условии договора надзорное ведомство усмотрело попытку обойти закон.

Суд тоже пришел к выводу, что «произвольная замена стороны в обязательстве посредством заключения договора перенайма в данном случае является недопустимой». Ведь она фактически позволяет арендатору по своему усмотрению определять нового пользователя земли без учета требований, предъявляемых законом к участникам торгов. Да и Гражданский кодекс РФ гласит, что «победитель торгов не вправе уступать права по обязательствам, возникшим из заключенного на торгах договора».

Таким образом, право на переуступку прав и обязанностей по оспоренным договорам аренды, заключенным именно по результатам проведенного аукциона, невозможно в силу закона, который попросту запрещает такую переуступку. Суд решил исковое заявление удовлетворить. Он признал недействительным условие о том, что арендатор имеет право передавать свои права и обязанности по договору третьим лицам.

ИА «Орелград»