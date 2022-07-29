Народный хор создают при орловском соборе

Инициатива будет реализована в Ахтырском кафедральном соборе Орла.



Как сообщает информационно-аналитический отдел Орловской митрополии РПЦ, в Ахтырском кафедральном соборе города Орла под руководством регента Марианны Загайновой создается народный хор. Стать его участником, в принципе, может любой желающий, причем музыкальное образование для этого иметь не обязательно. Первое занятие уже состоялось, на него явились 10 прихожан. Почти все они без музыкального образования, но очень хотят петь в храме, — отметили организаторы.

«Как рассказали в соборе, набор в народный хор продолжается, — уточнили в информационно-аналитическом отделе Орловской митрополии РПЦ. — Участником церковного любительского коллектива стать может каждый. Пол, возраст и образование значения не имеют. Занятия будут проводиться каждую субботу в 12:00 в здании воскресной школы Ахтырского собора».

В митрополии также привели слова самой Марианны Загайновой, которая руководит данным проектом. Она сообщила, что участники народного хора на занятиях не только узнают о церковном пении и освоят нотную грамоту, но и научатся читать на церковнославянском языке, разучат песнопения богослужебного цикла, а также будут петь по партиям. В дальнейшем, когда народный хор наберется опыта, планируется привлекать его для участия в субботних вечерних богослужениях. Благословение на это уже дал настоятель храма иерей Димитрий Никулин.

Тем временем, Орловская митрополия РПЦ провела ежегодную акцию колокольного звона «Слава Тебе, Боже!». Она прошла по всей стране по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Праздничный звон-благовест, посвященный Дню крещения Руси, прошел во всех храмах и монастырях Орловской области. Акция состоялась уже в десятый раз. Кроме того, во всех храмах и монастырях были совершены торжественные богослужения, по окончании которых священники отслужили молебны по особому чину.

ИА «Орелград»