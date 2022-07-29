Новая мусорная схема орловских чиновников понравилась не всем

Представители бизнеса и общественности призвали доработать проект документа.



Пресс-служба губернатора объявила о завершении процедуры общественного обсуждения проекта внесения поправок в территориальную схему обращения с отходами. Как ранее рассказывал «Орелград», документ был разработан региональным департаментом ЖКХ, ТЭК и энергосбережения. Общественное обсуждение растянулось на месяц, как это и положено по закону. В результате предложения и замечания поступили от компаний «ЭкоСити» и «УК «Зеленая роща», а также от трех граждан. «По результатам их рассмотрения проект приказа об утверждении территориальной схемы обращения с отходами будет доработан», — заверяет пресс-служба губернатора.

Что касается проекта приказа, то, прежде всего, стоит напомнить, что в своей действующей редакции территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами (ТКО), была утверждена в сентябре 2019 года. В нее предлагается внести довольно много поправок. Например, чиновники предлагают переписать заново нормативы накопления ТКО и расчет массы образуемых твердых коммунальных отходов и дополнить их результатами расчета массы ТКО IV-V классов опасности, образующихся на территории Орловской области.

В новой редакции предполагается изложить и целевые показатели по обработке, обезвреживанию, утилизации и размещению ТКО. Это связано с планируемым в ближайшие годы вводом нескольких объектов в эксплуатацию. Согласно проекту документа, компания «Русресурс» планирует реализовать проект по строительству полигонов в Мценском и Новосильском районах. Ввод в эксплуатацию 1-й очереди мценского объекта запланирован на 4-й квартал 2023 года. Его вместимость составит 840 тысяч тонн отходов в год. Ввод в эксплуатацию новосильского полигона запланирован на 4-й квартал 2023 года. Вместимость этого объекта размещения составит 234 тысячи тонн.

Кроме того, предлагается переписать пункт о раздельном накоплении отходов. Кстати, в соответствии с постановлением правительства Орловской области от 28 января 2021 года № 34, это лишь один из способов накопления твердых коммунальных отходов на территории региона. Из проекта новой территориальной схемы следует: «Раздельно накопленные твердые коммунальных отходы транспортируются на объекты обработки твердых коммунальных отходов в соответствии со схемой потоков отходов, предусмотренной для транспортирования смешанных твердых коммунальных отходов». Предлагаются и другие поправки.

ИА «Орелград»