Орловских осужденных устроят на работу в фирму

В Орле обсудили трудоустройство отдельной категории осужденных.



Управление ФСИН России по Орловской области раскрыло детали обсуждений, которые проводятся в последнее время по вопросам трудоустройства осужденных к принудительным работам. Напомним, это относительно новый вид уголовного наказания. В этом году президент поручил всем регионам найти для таких осужденных места работы, причем каждому региону была доведена своя «квота». В Орловской области консультации по данному вопросу длятся уже несколько месяцев, участвуют в них и представители Минюста Россию.

Как сообщили в пресс-службе регионального УФСИН, в рамках очередной рабочей встречи между было заключено соглашение о намерениях заключить договор об использовании труда осужденных к принудительным работам. Его достигли руководители Шаховской колонии-поселения №3 и компании «Сервислайн». В мероприятии приняли участие начальник УФСИН Владимир Волосевич и его заместитель Евгений Оленич.

«Стороны договорились установить долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество в области использования труда осужденных к принудительным работам, а также обсудили возможность создания УФИЦ на базе предприятия с размещением до 200 лиц осужденных к принудительным работам, — уточнили в пресс-службе регионального УФСИН. — В завершение встречи было подписано соглашение о намерениях, а также обсуждены организационные вопросы».

Согласно официальным данным, в Орловской области наказание в виде принудительных работ исполняется с 2019 года. Участки, функционирующие как исправительные центры (УФИЦ), открыты при колониях-поселениях №№ 3 и 7, расположенных в поселке Шахово и городе Мценске. Так, за первый квартал 2022 года по учетам УФИЦ прошло 109 осужденных, в том числе 13 женщин. Ранее УФСИН сообщало, что по итогам первого квартала 2022 года уровень привлечения к труду осужденных к принудительным работам составил 100 процентов. Среднемесячная заработная плата этих граждан составила 18 290 рублей. Сумма удержаний в доход государства из заработной платы составила около 643 757 рублей. Все осужденные, имеющие исковые обязательства, погашают их.

ИА «Орелград»