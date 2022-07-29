В центре Орла у слияния Оки с Орликом появился старый трамвай

В ближайшее время он станет одним из арт-объектов фестиваля цветов «Стрелка».

Сегодня ранним утром в парке «Орловская крепость» неожиданно появился трамвай. Разумеется, без рельс и пассажиров, что сразу вызвало когнитивный диссонанс у увидевших его орловцев.

«В каком еще городе …ды [люди с неоднозначной репутацией] во власти поставят …щный [неэстетичный] трамвай рядом с главным памятником города?((» — сокрушался утром читатель «Орелграда», приславший фото в редакцию.

Как оказалось, пейзаж в парке «Орловская крепость» все же скоро изменится. В пресс-службе городской администрации сообщили, что трамвай Tatra T-3 с бортовым номером 005, перевезенный сегодня в пять часов утра, станет основой для будущего арт-объекта фестиваля цветов «Стрелка».

Сам фестиваль пройдет с 5 по 7 августа в центре города:

«Мы возрождаем традиции XX века, когда каждый год на слиянии Оки и Орлика проводились цветочные ярмарки. Суть сохраним, но модернизируем и дополним лекциями, мастер-классами, выставками авторских топиарных фигур и клумб, конкурсом юных садоводов, творческими выступлениями», — рассказывал в соцсетях мэр Орла Юрий Парахин.

ИА «Орелград»