В Орле на улице Ломоносова водители «Ниссан Мурано» и «Лады Калины» не поделили дорогу

29.7.2022 | 11:31 Новости, Происшествия

При повороте налево водитель иномарки не уступил дорогу «Калине».

Один человек пострадал в аварии на улице Ломоносова, которая случилась после того, как водители «Ниссана» и «Лады» не поделили дорогу.

По сообщению пресс-службы УГИБДД, вчера в 07.55 водитель автомобиля «Ниссан Мурано» ехал со стороны улицы Лескова в направлении улицы 60 лет Октября. В районе дома № 8 по Ломоносова, поворачивая налево, он не уступил дорогу автомобилю «Лада Калина», после чего произошло столкновение.

В результате ДТП телесные повреждения получила молодая женщина, находившаяся за рулем «Калины».

ИА «Орелград» 

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