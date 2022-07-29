В Орле на улице Ломоносова водители «Ниссан Мурано» и «Лады Калины» не поделили дорогу

При повороте налево водитель иномарки не уступил дорогу «Калине».

Один человек пострадал в аварии на улице Ломоносова, которая случилась после того, как водители «Ниссана» и «Лады» не поделили дорогу.

По сообщению пресс-службы УГИБДД, вчера в 07.55 водитель автомобиля «Ниссан Мурано» ехал со стороны улицы Лескова в направлении улицы 60 лет Октября. В районе дома № 8 по Ломоносова, поворачивая налево, он не уступил дорогу автомобилю «Лада Калина», после чего произошло столкновение.

В результате ДТП телесные повреждения получила молодая женщина, находившаяся за рулем «Калины».

ИА «Орелград»