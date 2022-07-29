В Орле средняя зарплата превысила МРОТ почти в 3 раза

Доходы населения Орловской области подсчитали статистики.



Как уже сообщал «Орелград», аналитики Орелстата обнародовали данные о заработной плате орловцев, работающих на крупных, средних, некоммерческих и малых предприятиях и организациях региона. Оперативные сведения приведены по итогам мая 2022 года. Средняя номинальная заработная плата, начисленная за этот период, составила 39 518 рублей в месяц. При этом она в 2,8 раза превысила минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и в 3,1 раза превысила величину прожиточного минимума трудоспособного населения.

Поясним, что МРОТ составляет 13 890 рублей в месяц, он был установлен федеральным законом, принятым в декабре прошлого года. МРОТ введен с 1 января на весь 2022 год. Величина прожиточного минимума трудоспособного населения также была введена в декабре 2021 года постановлением правительства Орловской области. Она тоже введена на весь 2022 год в размере 12 827 рублей в месяц. При этом индекс потребительских цен по отношению к маю 2021 года составляет 118,7 процента. Можно также отметить и тот факт, что уровень реальной зарплаты, который рассчитывается с учетом инфляции, по сравнению с прошлым годом в регионе сократился на 4 процента.

Еще один факт, заслуживающий внимания, — полное отсутствие в 2022 году задолженности по заработной плате. В официальной статистике долги по зарплате в Орловской области отсутствуют с декабря 2021 года. Последний раз долг был зарегистрирован в ноябре прошлого года, он составлял тогда 338 тысяч рублей. А наибольшая за последние полтора года сумма задолженности приходится на январь 2021 года, когда она достигла отметки в 10,457 миллиона рублей. Поясним, что работодатели обязаны самостоятельно предоставлять сведения о долгах по зарплате в органы статистики. Судя по текущим цифрам, никто в этом году в Орелстат справки о наличии задолженности перед работниками не представлял.

ИА «Орелград»