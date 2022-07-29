В Орле выпускники института МВД получили дипломы и звания лейтенанта

28 лейтенантов получили дипломы с отличием, четверо — золотые медали.

119 выпускников Орловского юридического института МВД России имени В.В. Лукьянова получили сегодня дипломы и звания лейтенанта. Об этом сообщила пресс-служба облсовета.

Почетными гостями мероприятия стали губернатор Андрей Клычков, председатель облсовета Леонид Музалевский и его первый зам Михаил Вдовин, начальник Управления МВД России по Орловской области Юрий Савенков, а также — Митрополит Орловский и Болховский Тихон.

28 лейтенантов, показавших блестящие знания и высокий уровень профессиональной подготовки, получили сегодня дипломы с отличием, а четверо офицеров полиции были удостоены памятных золотых медалей. Отметим, что золотая медаль института МВД вручается только тем выпускникам, которые сдавали на «отлично» абсолютно все предметы на протяжении всех пять лет обучения.

«Из стен Орловского юридического института МВД России имени В.В. Лукьянова всегда выходят достойные кадры, честные, принципиальные и верные своему долгу служители правопорядка.

Уважаемые педагоги! Вы умело сочетаете традиции с прогрессивными технологиями, направляете и вдохновляете студентов, и что важно, помимо учебной деятельности, уделяете большое внимание духовно-нравственному и культурно-эстетическому воспитанию молодёжи. Спасибо за ваш труд!

Дорогие выпускники! Пусть знания, полученные в институте, будут направлены исключительно на благо Отечества. Пусть каждый из вас станет гордостью своей семьи, правоохранительных органов и нашей страны!», — обратился к собравшимся спикер облсовета Леонид Музалевский.

ИА «Орелград»