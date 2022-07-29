В Орловской области двое рабочих спасены из трехметрового колодца

Мужчины находились в колодце без сознания.

Вчера в поселке Залегощь были спасены двое рабочих, находившихся без сознания в трехметровом колодце. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

В 11.54 в ведомство поступило сообщение о том, что на улице Заводская в канализационном колодце задыхаются двое рабочих. Спасатели были на месте уже через две минуты и установили, что мужчины уже без сознания.

«Оценив обстановку, начальником подразделения было принято решение о подъеме пострадавших с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения. Учитывая малый диаметр колодца, эвакуация проводилась путём спуска пожарного вниз в защитной маске, при этом другой пожарный страховал его, держа дыхательный аппарат на поверхности», — рассказали в МЧС.

Обоих пострадавших удалось спасти. Их передали бригаде скорой помощи, после чего госпитализировали. В обстоятельствах происшествия разбираются специалисты.

ИА «Орелград»