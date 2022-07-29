Жителям Орла начали начислять новые налоги

ИФНС приступила к начислениям гражданам имущественных налогов за 2021 год.



Инспекция ФНС России по городу Орлу приступила к обязанности по ежегодному исчислению для физических лиц транспортного и земельного налогов, а также налога на имущество и НДФЛ за 2021 год. Как сообщили в этом ведомстве, общий объем начислений имущественных налогов жителям Орла со сроком уплаты до 1 декабря 2022 года, согласно созданным уведомлениям, составляет 528,2 миллиона рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года сумма исчисленных имущественных налогов физическим лицам значительно возросла.

Например, земельного налога горожанам в этом году насчитали на 64,4 миллиона рублей, или на 7,8 процента больше, чем годом ранее. Начисления по налогу на имущество выросли на 28,2 процента и составили 108,4 миллиона рублей, по транспортному налогу увеличились на 4,5 процента и составили 355,4 миллиона рублей. Налоговики также сообщили, что не позднее, чем за 30 дней до наступления срока платежа по вышеперечисленным налогам они направят гражданам специальные уведомления.

Закон предусматривает несколько способов рассылки таких «писем счастья». Так, налоговые уведомления направляются на бумажном носителе по почте заказными письмами или в электронной форме через личный кабинет налогоплательщика. Последний вариант актуален для физических лиц, подключивших доступ к личному кабинету налогоплательщика. При этом налоговое уведомление не дублируется почтовым сообщением, если только владелец личного кабинета сам не попросит об этом налоговиков.

Получить уведомление можно и лично в инспекции под расписку. Делается это на основании полученного от налогоплательщика заявления о выдаче налогового уведомления, в том числе через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. ИФНС России по города Орлу напоминает, что рассылка налоговых уведомлений и их доставка налогоплательщикам пройдет в течение сентября-октября текущего года. Вышеуказанные налоги следует оплатить не позднее 1 декабря 2022 года.

ИА «Орелград»