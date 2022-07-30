Амчанка избила собутыльника доской

30.7.2022 | 13:55 Закон и порядок, Новости

Потерпевшему потребовалась помощь медиков после семейной «разборки».


Решение по уголовному делу о «домашнем насилии» вынес Мценский районный суд Орловской области. Местной жительнице предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вред здоровью потерпевшего с применением предмета, используемого в качестве оружия). Домашняя «разборка» произошла во время майских праздников. Как установили следствие и суд, в тот день женщина гостила у своего приятеля.

Какое-то время они совместно распивали спиртные напитки. Около полудня между ними вспыхнула ссора. Хозяин дома в тот момент сидел на диване в комнате. Возможно, он оскорбил свою гостью или еще как-то словесно ее задел. Как бы то ни было, но его слова довели ее до такого состояния, что она схватила подвернувшуюся под руку доску, подошла к приятелю и принялась его избивать. По подсчетам следствия, она умышленно нанесла порядка шести ударов, которые пришлись по голове потерпевшего.

В результате мужчина получил травмы, которые медики позже оценили как телесные повреждения, причинившие средней тяжести вред здоровью. Потерпевшему потребовалась первая помощь и дальнейшее лечение. Женщина не стала отрицать свою вину. Она пояснила, что так разозлилась на своего приятеля, что хотела причинить ему сильную физическую боль. В суде она раскаялась в содеянном и попросила о вынесении приговора без проведения судебного разбирательства.

Государственный обвинитель и сам потерпевший согласились с этой просьбой, поэтому вердикт был оглашен в особом порядке. Суд учел заключение первичной амбулаторной комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы, согласно которой подсудимая не находилась в состоянии аффекта в момент совершения правонарушения. Психиатры пришли к выводу, что ее действия были целенаправленными, последовательными и соответствовали создавшейся конкретной ситуации. Женщина получила наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год условно с аналогичным испытательным сроком.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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