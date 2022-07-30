Более 6000 бесплатных подписей уже выдали орловцам

Налоговики оценили темпы выдачи электронных подписей в регионе.



В первой половине текущего года Удостоверяющими центрами ФНС России в Орловской области было выдано более 6 тысяч бесплатных квалифицированных электронных подписей (КЭП). Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления ФНС России. В ведомстве отмечают, что темпы нарастают: только за июнь 2022 года количество выданных КЭП превысило 1,5 тысячи единиц.

«Напомним, что с 1 января 2022 года на ФНС России возложены функции по выпуску квалифицированной электронной подписи для индивидуальных предпринимателей, нотариусов и лиц, имеющих право действовать без доверенности от имени организации, — говорят в областной налоговой службе. — Для этих целей в налоговых органах региона действуют Удостоверяющие центры ФНС России (УЦ), на которые возложены функции по регистрации и выдаче бесплатных электронных подписей».

Раньше КЭП юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и нотариусам выдавались коммерческими удостоверяющими центрами. Такие подписи все еще действуют, но срои их действия стремительно подходят к концу. С 1 января 2023 года выданные коммерческими УЦ подписи станут нелегитимными. В связи с этим налоговики призывают жителей Орловской области активизировать свои усилия по получению бесплатной КЭП.

Для удобства налогоплательщиков при выдаче КЭП введен принцип экстерриториальности. Это означает, что обратиться с заявлением можно в любой налоговый орган, независимо от места жительства и места регистрации организации или ИП. При этом необходимо представить паспорт, СНИЛС и носитель ключевой информации, так называемый токен. Последний должен иметь действительный сертификат соответствия, выданный ФСТЭК России или ФСБ России.

«Для удобства налогоплательщиков в налоговых органах установлены вендинговые аппараты, — напоминают в областной налоговой службе. — В случае отсутствия у заявителя сертифицированного токена, необходимого для получения КЭП, приобрести его можно тут же в здании налогового органа. Управление ФНС России по Орловской области рекомендует индивидуальным предпринимателям и руководителям организаций не откладывать получение КЭП на последние дни текущего года, а заблаговременно подать заявление на выпуск ключа электронной подписи в УЦ ФНС России».

ИА «Орелград»