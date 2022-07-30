Дело о краже пола рассмотрели в Орловской области

Виновника преступления обязали наблюдаться у врача-психиатра.



Решение по уголовному делу вынес Малоархангельский районный суд Орловской области. Обвинение было предъявлено мужчине и женщине в рамках части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Суд установил, что они совместно совершили хищение чужого имущества группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в чужой дом и с причинением значительного ущерба потерпевшему. Преступление было совершено в конце мая 2021 года.

Первым из злоумышленников наведался в чужой дом мужчина. Дом, кстати, к тому времени уже был нежилым. Однако хозяин продолжал его использовать в качестве своего рода склада. Преступник прибыл к строению около 11 часов утра, никого не стесняясь. Внутрь проник через частично разломанную стену веранды. Мужчина прихватил с собой металлический лом. С его помощью он демонтировал с пола в зале и спальне дома половые доски в количестве 28 штук. По подсчетам следствия и суда, общая стоимость досок составила около 7300 рублей.

Доски он отвез к себе домой, где предложил сожительнице присоединиться к нему и снова наведаться в чужом дом за половыми досками. Женщина согласилась, и далее преступники действовали уже бригадным методом. Мужчина снимал доски в доме и передавал их подельнице через окно, которая их принимала и складывала возле здания на улице.

Похищенные доски они затем сложили во дворе своего дома. В судебном заседании мужчина вину признал в полном объеме, но от дачи показаний отказался, воспользовавшись правом, предоставленным статьей 51 Конституции Российской Федерации. То же самое сделала и его сожительница. Суд дал подсудимым по 160 часов обязательных работ каждому. При этом мужчине также была назначена мера медицинского характера в виде принудительного наблюдения и лечения у врача-психиатра в амбулаторных условиях по месту его жительства.

ИА «Орелград»