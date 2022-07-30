Орловцу ограничили свободу из-за липовых прав

Молодой человек приобрел фальшивое водительское удостоверение.

В Мценске вынесением обвинительного приговора завершилось рассмотрение уголовного дела, возбужденного на местного жителя по части 3 статьи 327 Уголовного кодекса Российской Федерации. Его признали виновным в том, что он приобрел и использовал заведомо поддельное удостоверение. Как следует из материалов дела, права амчанин буквально купил весной прошлого года. Для этого он использовал «безграничные» возможности интернета.

Мужчина каким-то образом нашел в Сети неустановленного следствием человека, в отношении которого материалы проверки выделены в отдельное производство, и договорился с ним о покупке водительских прав. Продавец оценил свою услугу в 11 000 рублей. Он гарантировал покупателю, что подложное водительское удостоверение будет выглядеть как настоящее и что якобы оно будет даже внесено в государственную базу данных. Сделка была совершена, подсудимый приобрел удостоверение, оформленное на его имя. Оно якобы было выдано ГИБДД в 2020 году, срок его действия заканчивался только в 2030-м.

Покупатель не обратил внимания на то, что права были изготовлены не Пермской печатной фабрикой Гознака, которая уполномочена государством на выпуск таких документов. Удостоверение хоть и выглядело похожим на настоящее, было распечатано на обыкновенном цветном струйном принтере. Однако несоответствие своим опытным глазом сразу заметил инспектор ДПС, который в августе 2021 года остановил иномарку под управлением подсудимого для проверки.

Подсудимый в судебном заседании свою вину признал в полном объеме, пояснив, что в интернете нарочно искал в поисковой строке «объявление о продаже водительских удостоверений». Нашел такое, связался с продавцом по указанному номеру телефона, затем переслал ему по электронной почте свою фотографию и медицинские документы, после чего перевел оговоренную сумму – 11 000 рублей. Вскоре ему по обычной почте пришел конверт, в котором находились водительские права на его имя. Суд признал его виновным и назначил ему наказание в виде ограничения свободы на 8 месяцев. В течение этого времени осужденный обязан соблюдать целый ряд ограничений. Так, ему запрещено без разрешения изменять место своего жительства и выезжать за пределы района. Кроме того, раз в месяц он обязан являться в органы для регистрации.

ИА «Орелград»