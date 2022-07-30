Орловец нашел телефон, а его обвинили в краже

Для жителя Орловской области обычная находка обернулась уголовным делом.



Колпнянский районный суд Орловской области вынес обвинительный приговор в отношении местного жителя, который стал преступником при весьма тривиальных обстоятельствах. Как пояснили в пресс-службе суда, уголовное дело в отношении мужчины было возбуждено по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину). «Преступление» было совершено в июне 2021 года. В тот день местный пенсионер пришел в отделение банка.

Поднимаясь по лестнице, ведущей к входу в здание, он заметил, что на ступени лежит чей-то мобильный телефон. Это был относительно недорогой аппарат одного из известных азиатских брендов. Его стоимость составляла около 5,7 тысячи рублей. Следствие и суд установили, что владелец сам оставил мобильник на лестнице «по собственной неосторожности». Иными словами, хозяин свой телефон просто потерял.

Пенсионер этот аппарат нашел, поднял и присвоил себе. Как только покинул лестницу, унося телефон с собой, мужчина стал преступником. Суд и следствие посчитали, что он прекрасно осознавал: телефон чужой, ему не принадлежит. Следовательно, пенсионер должен был предпринять какие-то меры к поиску владельца. По версии суда, например, он мог подождать, пока хозяин не вернется в поисках своего мобильника. Или мог сдать находку руководству банковского отделения, в полицию.

Словом, по мнению правоохранителей, вариантов действий было несколько. Делать же нельзя было только одного – тайком присваивать мобильник себе. Желание оставить находку было квалифицировано как преступный умысел. В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, суд счел признание подсудимым вины и раскаяние в содеянном, а также наличие у него заболевания. Обстоятельств, отягчающих наказание, установлено не было. Учитывая фактические обстоятельства совершения преступления, суд пришел к выводу, что «цели уголовного наказания могут быть достигнуты без его изоляции от общества». В результате пенсионеру было назначено наказание в виде обязательных работ сроком на 300 часов. Обвинительный приговор уже вступил в законную силу и обращен к исполнению.

ИА «Орелград»