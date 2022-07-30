Работу инклюзивного пляжа в Орле будет регулировать климат

Правила пользования инклюзивным пляжем утвердили власти города.



Администрация города Орла расширила рамки собственного постановления «Об обеспечении безопасности людей на водных объектах и ограничении водопользования в 2022 году». Поправки внесены в целях организации пляжного отдыха граждан с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. Чиновники руководствовались при этом нормами Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». Постановление обязывает произвести монтаж оборудования инклюзивного пляжа на озере «Светлая жизнь» для граждан с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

Уполномоченной организации поручено обеспечить работу инклюзивного пляжа в соответствии с правилами его посещения. Сами правила были разработаны и утверждены управлением по безопасности администрации города Орла. Согласно им, пляж оборудован только для использования людьми с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. Оказывать необходимую помощь им будут волонтеры. Работать пляж должен исключительно при ясной погоде и температуре воздуха от 18 градусов тепла и выше. При температуре воздуха ниже плюс 18, а также при сильном ветре или дожде оборудование пляжа не устанавливается, а волонтеры на площадке не работают.

При допустимых погодных условиях время работы адаптивной площадки и волонтеров установлена с 10:00 до 18:00 (вторник, четверг, суббота). Установленные там шезлонги предназначены для размещения людей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата. Посетители пляжа обязаны купаться только в отведенных для этого местах. Им запрещается портить имущество и оборудование пляжа, загрязнять и засорять территорию, включая зону купания. Нельзя использовать не по назначению оборудование пляжа и спасательные средства. Кроме того, нельзя заходить в воду при подъеме флага, обозначающего запрет купания.

ИА «Орелград»