В Мценске магазинов оказалось больше, чем нужно

Норматив минимальной обеспеченности торговыми площадями оказался превышен.



Власти орловского райцентра Мценск оценили структуру муниципального потребительского рынка. Одним из важнейших показателей, характеризующих уровень развития торговой деятельности, считается норматив минимальной обеспеченности населения площадями торговых объектов всех видов. Он определяется в расчете на каждую 1000 человек. Для Мценска норматив минимальной обеспеченности населения торговыми площадями установлен в размере 593 квадратных метра на каждую 1000 горожан. Однако по итогам 2021 года фактическая обеспеченность такими площадями в целом по городу составила 992 квадратных метров на 1000 человек.

К слову, в своем недавнем отчете об итогах деятельности глава Мценска Николай Кочетаев отметил, что за последние полтора года в райцентре на развитие, реконструкцию и модернизацию объектов торговли и общественного питания было привлечено около 20 миллионов рублей капитальных вложений. Эти инвестиции позволили открыть девять магазинов и один объект нестационарной торговли. Правда, за тот же период времени в Мценске закрылось 14 магазинов. По официальным данным, на 1 января 2022 года в городе насчитывалось 302 магазина, в том числе 75 продовольственных, 33 – смешанных и 190 – непродовольственных.

Также в Мценске работают четыре торговых центра, 72 киоска и павильона и две постоянно действующие ярмарки на 446 торговых мест. Недавно власти города подвели итоги работы торговой отрасли за первый квартал 2022 года. Согласно проведенному анализу, с начала 2022 года на крупных и средних предприятиях Мценска сохраняется тенденция роста розничного товарооборота. За первые три месяца этого года он в фактических ценах увеличился на 18,4 процента. При этом местные власти отмечают, что оборот общественного питания в первом квартале снизился на 40 процентов по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

ИА «Орелград»