В Орле осенью назовут имя лучшего педагога допобразования

Ежегодный муниципальный конкурс профмастерства набирает обороты.

Власти города Орла опубликовали извещение о проведении ежегодного конкурса на присуждение муниципальной премии лучшим педагогическим работникам муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования. Согласно конкурсной документации, он будет проведен в период с 1 по 30 сентября 2022 года в рамках реализации муниципальной программы «Развитие отрасли культуры в городе Орле на 2020-2022 годы». Организатором является администрация областного центра в лице управления культуры.

По условиям участниками конкурса могут быть педагогические работники только муниципальных учреждений дополнительного образования сферы культуры. Соискатели должны обладать стажем педагогической работы не менее пяти лет. Кроме того, основным местом их работы должно быть именно муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования. Прием заявок уже стартовал, их принимают в здании мэрии. Срок подачи материалов завершится 31 августа.

Участники конкурса должны предоставить организатору целый пакет документов, в том числе ходатайство от учреждения на участие претендента в конкурсе, заявку – представление учреждения на претендента, а также аналитическую справку о педагогической деятельности претендента, заверенную руководителем муниципального бюджетного учреждения. К этому следует приложить копии авторских программ потенциального соискателя.

Бонусные баллы участники смогут получить за счет других материалов, отражающих их личные достижения и заслуги. Это могут быть копии почетных грамот и благодарностей как самого педагога, так и копии дипломов его учащихся. Например, педагогу помогут победы его учеников в различных конкурсах, фестивалях, выставках, олимпиадах и других творческих состязаниях. К слову, набрать бонусные баллы педработники смогут и благодаря профессиональным статьям, которые писали о них или которые писали они сами.

ИА «Орелград»