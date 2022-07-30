В Орловской области мужчина покусал полицейского

За содеянное на молодого человека завели уголовное дело.



В Орловской области произошел инцидент, который стал предметом рассмотрения в Мценском районном суде. Местный житель был обвинен в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей). В роли потерпевшего выступил участковый уполномоченный полиции. Как следует из материалов дела, в апреле 2022 года он прибыл по определенному адресу, чтобы помочь другому участковому доставить в отдел полиции гражданина, подозреваемого в совершении административного правонарушения.

Данный гражданин, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, нарушал общественный порядок – среди белого дня он в подъезде жилого дома громко выражался нецензурной бранью, беспокоя жильцов. Сотрудников полиции молодой человек также встретил громкой нецензурной бранью. «Сдаваться» он при этом не собирался. Амчанин набросился на старшего лейтенанта полиции, схватил его за рукав форменной куртки и сорвал с него шеврон. В ответ на это полицейский применил физическую силу и «произвел боевой захват правонарушителя, в результате чего последний оказался в положении «лежа на спине» на полу лестничной площадки, а затем был переведен в положение «лежа на животе».

Но даже в таком положении злоумышленник не сдался. Он изловчился и укусил полицейского в левую голень, причинив тому физическую боль. Позже врачи зафиксировали повреждения от укуса: две характерные ссадины со следами зубов и кровоподтек. В судебном заседании подсудимый согласился с обвинением и попросил судить его в особом порядке. Приговор был вынесен без судебного разбирательства. Укус полицейского обошелся амчанину довольно дорого – ему было назначено наказание в виде штрафа в сумме 50 тысяч рублей.

ИА «Орелград»