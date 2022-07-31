Орловцам напомнили о налоговых наказаниях

Предварительные итоги декларационной кампании огласили в Орле.



Управление ФНС России по Орловской области подвело промежуточные итоги текущей декларационной кампании. Согласно приведенной статистике, в целом в первой половине текущего года жители региона подали в налоговые органы более 50 тысяч деклараций, заполненных по форме 3-НДФЛ. Из них более 90 процентов составили декларации с суммой налога, заявленной к возврату в связи с использованием права на социальные, имущественный и инвестиционный налоговые вычеты.

«Для получения налоговых вычетов декларацию 3-НДФЛ можно представить в инспекцию по месту своего учета или в МФЦ в любое время в течение года, — напоминают в областной налоговой службе. — У налогоплательщиков, которые в соответствии с законодательством обязаны были отчитаться о доходах, в частности, от продажи имущества, находившегося в собственности менее 5 лет, а также получивших в дар имущество не от близких родственников, срок подачи декларации истек 4 мая 2022 года».

Тут стоит знать и помнить о том, что за нарушение сроков подачи декларации и уплаты НДФЛ предусмотрена ответственность. Например, опоздавший налогоплательщик в соответствии со статьей 119 Налогового кодекса РФ может быть оштрафован. Кроме того, на него могут быть наложены пени. УФНС также подчеркивает: в случае неисполнения налогоплательщиком обязанности по представлению в установленный срок декларации налоговыми органами в автоматическом режиме будет определена налоговая база, подлежащая налогообложению, и исчислена сумма налога, подлежащая уплате в бюджет.

«В данном случае налогоплательщик кроме штрафа по статье 119 НК РФ будет привлечен к ответственности в соответствии с пунктом 1 статьи 122 НК РФ в размере 20 процентов от неуплаченной суммы налога и начислена пеня за каждый календарный день просрочки», — предупреждают налоговики.

ИА «Орелград»